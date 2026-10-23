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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا كل هذا التأخير؟.. أمير هشام يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة الزمالك
مجلس إدارة الزمالك
سارة عبد الله

وجه الإعلامي أمير هشام رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب التأخر في حسم عدد من الملفات المهمة داخل النادي، مطالبًا بسرعة اتخاذ قرارات واضحة بشأن الملفات المطروحة.

أكد الإعلامي أمير هشام أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي عُقد أمس، تقرر استكماله يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى وجود عدد من الملفات المهمة التي لا تزال مطروحة على طاولة المجلس، في مقدمتها تأسيس شركة الكرة، وموقف حسام الزناتي المرشح لتولي منصب المدير الرياضي، إلى جانب ملف التعاقد مع مدرب أجنبي مساعد ضمن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وتساءل أمير هشام عن أسباب التأخر في حسم هذه الملفات، رغم أهميتها لمستقبل النادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يستغرق وقتًا طويلًا في المناقشات والتفكير قبل اتخاذ القرارات.

وأثار ملف حسام الزناتي علامات استفهام، في ظل تداول اسمه بقوة لتولي منصب المدير الرياضي، دون الإعلان رسميًا عن القرار حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب تأخر حسم موقفه.

كما أشار إلى أن ملف تأسيس شركة الكرة بنادي الزمالك استغرق وقتًا طويلًا من المناقشات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الوصول إلى قرارات نهائية بدلًا من استمرار حالة الترقب.

وأعرب أمير هشام عن عدم رؤيته نجاحًا واضحًا لمجلس إدارة الزمالك في عدد من الملفات المطروحة حتى الآن، مستغربًا استمرار التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنادي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تشعر بالحزن والاستياء بسبب تأخر حسم الملفات المهمة، مطالبًا مجلس الإدارة بسرعة التحرك واتخاذ قرارات واضحة تتناسب مع احتياجات النادي وتطلعات جماهيره.

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