رغم الملايين القطرية.. الأهلي يقرر عدم التفريط في وسام أبو علي

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية.

وأوضح يوسف أنه بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة.

تسارعت وتيرة المفاوضات بين نادي الريان القطري والنجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المصري، في ظل رغبة النادي القطري القوية في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية من الدوحة.

انضم وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريوس السويدي، وتمكن خلال فترة قصيرة من ترك بصمة واضحة مع الفريق.

وخطف الأنظار بتألقه في مونديال الأندية، لا سيما بعد تسجيله هاتريك تاريخيا أمام بورتو البرتغالي، ليصبح أول لاعب عربي يسجل ثلاثية في النسخة الجديدة من البطولة العالمية.

كما نجح في تصدر جدول هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 برصيد 18 هدفًا، رغم مشاركته في نصف الموسم فقط، ما زاد من قيمته التسويقية ولفت أنظار أندية عربية وأوروبية.