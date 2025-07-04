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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي وسط تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسلام مقلد

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن وجود صعوبة متزايدة في استمرار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل، في ظل تمسك اللاعب الشديد بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رغم محاولات الإدارة الحمراء للإبقاء عليه.

وأوضحت المصادر أن رغبة وسام في خوض تجربة احترافية جديدة ظهرت بوضوح عقب انتهاء الموسم الماضي، وتحديداً خلال مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى اللاعب ووكيل أعماله أكثر من حديث مع مسؤولي النادي أثناء تواجد البعثة هناك، مطالبين بالموافقة على رحيله.

وكان وسام أبو علي انضم للأهلي في يناير 2024 قادماً من نادي سيريوس السويدي، ونجح خلال موسم ونصف في تقديم أداء مميز، إذ خاض 60 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، بمجموع 48 مساهمة تهديفية، ما جعله أحد أبرز العناصر الهجومية بالفريق.

ورغم إعلان النادي الأهلي في بيان رسمي عن تمسكه ببقاء اللاعب، وتعديله لعقده مؤخراً، إلا أن أبو علي أبدى تمسكه بمغادرة القلعة الحمراء هذا الصيف، مؤكداً لإدارة النادي خلال تواجده في أمريكا امتلاكه عروضاً من أندية في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، ورغبته القوية في الانتقال لإحداها، خاصة وأنه كان قد التزم بقرار الإدارة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حين رفض النادي وقتها عدة عروض رسمية تلقاها اللاعب.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب أن رحيله مرهون بقيمة العرض المالي الذي سيصل إليه، موضحاً أنه في حال تلقى النادي عرضاً بقيمة تتراوح ما بين 9 إلى 10 ملايين دولار، فإن الموافقة على انتقاله ستكون أقرب إلى الواقع، رغم صعوبة تعويضه داخل الفريق في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي بدأ بالفعل التحرك لتأمين بدائل تحسباً لرحيل وسام، حيث تعاقد مؤخراً مع محمد شريف، ويجري مفاوضات أخرى من أجل دعم الخط الأمامي بصفقة هجومية جديدة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يرغب في الاستغناء عن أبو علي، نظراً لقيمته الفنية وأهميته في تشكيلة الفريق، إلا أن إصرار اللاعب ورغبته الشخصية قد تحسم الموقف في حال تلقي عرض خارجي مغرٍ يتوافق مع الشروط المالية المطلوبة.

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