تحرك جديد لتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي ببني سويف

عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى بنطاق مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم موارد الدولة

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال حصر المستحقات ومتابعة آليات تحصيلها، إلى جانب الوقوف على ما تم إنجازه من أعمال اللجنة، وبحث المعوقات التي قد تواجه استيداء مستحقات الدولة، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع: وكيل وزارة الموارد المائية والري، وممثلو الزراعة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومديرية المساحة، ومديرية الضرائب العقارية مدير عام إدارة الصرف بمديرية الري، مدير أعمال تفتيش تطوير ري بني سويف.