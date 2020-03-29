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تكنولوجيا

جربها الآن.. كيفية إجراء مكالمة فيديو جماعية على واتساب

الأحد 29/مارس/2020 - 12:29 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض الحجر الذاتي وحظر التجوال في العديد من بلدان العالم لاحتوائه، ومع بقاء الجميع في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، يصعب لقاء الأحباب والأقرباء.

ولحسن الحظ، في هذه الأيام توفر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ميزة المكالمات المرئية، هى الوسيلة الوحيدة التى يمكننا الاطمنان بها على أقربائنا خلال هذه الفترة الصعبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، تسمح مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب "WhatsApp"، بالبقاء على اتصال مع جهات الاتصال الخاصة بهم، فقد أضافت الخدمة الممملوكة لفيسبوك هذه الميزة لأول مرة في شهر يوليو عام 2018.

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 وإليك كيفية إجراء مكالمة فيديو جماعية من خلال تطبيق واتساب WhatsApp:

1. تأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق واتساب لهواتف آيفون وأندرويد. 

2. بعد ذلك، افتح تطبيق واتساب WhatsApp، وابدأ مكالمة فيديو مع جهة الاتصال التى تريد محادثتها.

3. وأثناء المكالمة ما عليك سوى النقر على الزر "إضافة مشارك Add"، أعلى يسار الشاشة لإضافة المزيد من الأشخاص.

4. استمر في الإضافة حتى تصل إلى الحد الأقصي من الأشخاص في دردشة فيديو WhatsApp، والتي تصل إلى أربعة أشخاص في المكالمة الواحدة.
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