ابحث عنها.. ميزة جديدة من واتساب لمستخدميه بسبب كورونا

تختبر أشهر منصات المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، من صحة الأخبار التي تم عرضها في الرسائل التى تلقوها.
وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، في أحدث نسخة من الإصدار من تطبيق واتساب على نظام أندرويد Android، منحت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، المستخدمين القدرة على التأكد من صحة نص أو فيديو وصلهم من خلال البحث عنه في الإنترنت.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يختبر فيها واتساب هذه الميزة، ففي العام الماضي، سمحت لبعض المستخدمين بالبحث عن صورة في الويب، ولكن المتحدث باسم الشركة قال لموقع TechCrunch: "إن المنصة تخطط لإطلاق هذه الميزة في المستقبل القريب".
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وأضاف: "نحن نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات عن الرسائل التي يتلقونها والتي ترسل عدة مرات"، وقال المتحدث في بيان: "إن هذه الميزة قيد الاختبار حاليا، ونتطلع إلى طرحها في المستقبل القريب".
ويأتي اختبار هذه الميزة في الوقت المناسب، بعد أن اضطرت بعض الدول إلى فرض حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى تسبب في بقاء الكثيرين في منازلهم، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، عن طريق تطبيق المراسلة، والذي أصبح أيضا منصة تنشر فيها الكثير من الشائعات والمعلومات المضللة عن الفيروس التاجي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهند عن حساب على برنامج WhatsApp لمساعدة مواطنيها على معرفة أفضل بالفيروس التاجي، وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حساب واتساب للأشخاص في جميع أنحاء العالم لكشف الأساطير حول فيروس كورونا والإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعا حول المرض.