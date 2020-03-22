ابحث عنها.. ميزة جديدة من واتساب لمستخدميه بسبب كورونا

تختبر أشهر منصات المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، من صحة الأخبار التي تم عرضها في الرسائل التى تلقوها.





واتساب على نظام أندرويد وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، في أحدث نسخة من الإصدار من تطبيقعلى نظام أندرويد Android ، منحت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك ، المستخدمين القدرة على التأكد من صحة نص أو فيديو وصلهم من خلال البحث عنه في الإنترنت.





وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يختبر فيها واتساب هذه الميزة، ففي العام الماضي، سمحت لبعض المستخدمين بالبحث عن صورة في الويب، ولكن المتحدث باسم الشركة قال لموقع TechCrunch: "إن المنصة تخطط لإطلاق هذه الميزة في المستقبل القريب".





اقرأ أيضاً:





وأضاف: "نحن نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات عن الرسائل التي يتلقونها والتي ترسل عدة مرات"، وقال المتحدث في بيان: "إن هذه الميزة قيد الاختبار حاليا، ونتطلع إلى طرحها في المستقبل القريب".





فيروس كورونا المستجد، مما أدى تسبب في بقاء الكثيرين في منازلهم، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، عن طريق تطبيق المراسلة، والذي أصبح أيضا منصة تنشر فيها الكثير من الشائعات والمعلومات المضللة عن الفيروس التاجي. ويأتي اختبار هذه الميزة في الوقت المناسب، بعد أن اضطرت بعض الدول إلى فرض حظر التجول بسبب تفشيالمستجد، مما أدى تسبب في بقاء الكثيرين في منازلهم، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، عن طريق تطبيق المراسلة، والذي أصبح أيضا منصة تنشر فيها الكثير من الشائعات والمعلومات المضللة عن الفيروس التاجي.



