AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ابحث عنها.. ميزة جديدة من واتساب لمستخدميه بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:00 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تختبر أشهر منصات المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها، البالغ  عددهم 2 مليار مستخدم، من صحة الأخبار التي تم عرضها في الرسائل التى تلقوها.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، في أحدث نسخة من الإصدار من تطبيق واتساب على نظام أندرويد Android، منحت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، المستخدمين القدرة على التأكد من صحة نص أو فيديو وصلهم من خلال البحث عنه في الإنترنت.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يختبر فيها واتساب هذه الميزة، ففي العام الماضي، سمحت لبعض المستخدمين بالبحث عن صورة في الويب، ولكن المتحدث باسم الشركة قال لموقع TechCrunch: "إن المنصة تخطط لإطلاق هذه الميزة في المستقبل القريب".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "نحن نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات عن الرسائل التي يتلقونها والتي ترسل عدة مرات"، وقال المتحدث في بيان: "إن هذه الميزة قيد الاختبار حاليا، ونتطلع إلى طرحها في المستقبل القريب".

ويأتي اختبار هذه الميزة في الوقت المناسب، بعد أن اضطرت بعض الدول إلى فرض حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى تسبب في بقاء الكثيرين في منازلهم، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، عن طريق تطبيق المراسلة، والذي أصبح أيضا منصة تنشر فيها الكثير من الشائعات والمعلومات المضللة عن الفيروس التاجي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهند عن حساب على برنامج WhatsApp لمساعدة مواطنيها على معرفة أفضل بالفيروس التاجي، وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حساب واتساب  للأشخاص في جميع أنحاء العالم لكشف الأساطير حول فيروس كورونا والإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعا حول المرض.
ابحث عنها.. ميزة جديدة من واتساب لمستخدميه بسبب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. واتساب يطرح ميزة Dark Theme.. إليك رابط التحميل

واتساب يختبر ميزة جديدة لحماية مستخدميه

بعد الوضع الداكن.. واتساب يقدم 5 ميزات جديدة أكثر غرابة

ترشيحاتنا

حميات دمنهور تكشف حقيقة استقبال حالات إيجابية بـ فيروس كورونا.. فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

للرد على صفعة كهربا.. لاعب الزمالك السابق يطالب بضم حسام عاشور

1000جنيه شهريا .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمة

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور