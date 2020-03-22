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تكنولوجيا

احترس من رسائله.. تعرف على أكثر تطبيق يستخدم في نشر شائعات عن كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:02 ص
تعرف علي أكثر تطبيق
تعرف علي أكثر تطبيق يستخدم في نشر إشاعات عن كورونا
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ندى على
يشهد العالم حالة من القلق الكبير جراء تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم ، وهو الأمر الذى ساعد على انتشار بعض المعلومات المضللة و الأخبار الكاذبة والتى ساهمت في نشر الرعب بين سكان العالم، ومن بين المنصات التى تم استخدامها في نشر هذه الأخبار مواقع التواصل الإجتماعى فضلا عن عدد من التطبيقات التى تقوم بنشر أخبار مزيفة عن الفيروس

وأوضحت شبكة CNN الأمريكية في تقرير لها أن أكثر التطبيقات والمنصات التى تم استخدامها في نشر المعلومات المضللة وغير الدقيقة عن وباء كورونا كان تطبيق واتساب

وبسبب الكم الهائل من الشائعات التى تم نشرها وتدوالها من قبل عدد من مستخدمى التطبيق، دعا بعض المسئولين والقادة العالميين لتجاهل المعلومات غير المؤكدة والكف عن مشاركتها سواء على واتساب أو غيره من التطبيقات والمنصات التى يتم استخدامها في إثارة الذعر.

وتشتمل العديد من الرسائل التى يتم تداولها على واتساب من قبل المستخدمين على معلومات عن الوباء غير مؤكدة طبيا مثل علاجات معينة أو تناول بعض أنواع من الأطعمة تساعد على الشفاء من الفيروس،  ومع ذلك فإن هناك بعض الرسائل المتبادلة تكون مشفرة، ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمستقبل فقط ، مما جعل من الصعب تعقب وإيقاف انتشار المعلومات المضللة.

كما تتضمن بعض الرسائل التي يتم تداولها معلومات يزعم أنها صادرة عن أطباء أو مسئولين في الصحة أو مسئولين حكوميين، الأمر الذي يسمح لها بالظهور بمظهر أكثر شرعية. 

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن هناك نصيحة خاطئة أخرى تم تداولها على نطاق واسع تدعو الناس إلى شرب الماء كل 15 إلى 20 دقيقة للتخلص من الفيروس حيث سيتم قتله بحمض المعدة، وهو الأمر الذى نفاه عدد كبير من الأطباء والمنظمات الصحية العالمية.
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