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تكنولوجيا

مفاجأة.. واتساب يطرح رسائل ذاتية التدمير قريبا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:00 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
في الآونة الأخيرة، طرح تطبيق واتساب "WhatsApp "، ميزة الوضع الداكن أو الليلي لى جميع المسخدمين حول العالم، ويخطط تطبيق المراسلة الفورية الشهير لتقديم ميزة كانت موجودة في تطبيقات الراسل الأخرى منذ بعض الوقت، وهي الرسائل الذاتية التدمير "self-destructing".

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن الشركة المالكة لتطبيق التراسل "فيسبوك"، أصدرت نسختين تجريبيتين من التطبيق لنظام أندرويد وهي 2.20.83 و 2.20.84، تحتويان على خيار تعيين الرسائل الذاتية التدمير في الدردشات الخاصة.

وبمجرد تعيين المؤقت، ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت إرسال الرسالة، بحيث يمكن للمستخدم تتبع متى ستختفي الرسالة والتأكد من حذفها بعد فترة، وسيتم حذف الرسائل المرسلة من قبل المستخدمين بشكل تلقائي بعد وقت معين.

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ويمكن للمستخدمين اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة.

وكان من المتوقع وجود هذه الميزة في الدردشات الجماعية فقط، لكنها ظهرت ضمن الإصدارات التجريبية في المحادثات الفردية أيضا، وقد تتغير الأمور قبل وصولها بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن شركة واتساب أعلنت مؤخرا أنها ستتيح ميزة حذف الرسائل تلقائيا لرسائل المجموعات، حيث ستسمح هذه الخاصية لمدارء المجموعات بحذف الرسائل بعد مرور بعض الوقت.

وتعد ميز الرسائل الذاتية التدمير "self-destructing"، مفيدة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في التخزين على هواتفهم، حيث يستغل تطبيق التراسل مساحة كبيرة لتخزين الرسائل.
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