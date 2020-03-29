AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اشتري iphone 6s بـ 1800 جنيه فقط.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 06:09 ص
iphone 6s
iphone 6s
Advertisements
كريم جمال
تظل رحلة البحث عن هاتف آيفون الشهير بسعر معقول عملية فى غاية الصعوبة، حيث تشتهرعلامة آبل الأمريكية الفاخرة بأسعارها المرتفعة قياسًا بالعلامات المنافسة، فحلم إقتناء آيفون هو مطمع للملايين من محبيه.

وبفضل العروض المستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، يمكنك بسهولة شراء هاتف مثل iPhone 6S بـ 115 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 1800 جنيه مصري.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يمكن الحصول على نسخة 16 جيجابايت باللون السيلفر من آيفون iPhone 6S مجدد عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 6S متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

وللتذكرة؛ فهاتف iPhone 6S تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف iPhone 6S يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

ويمكنك شراء الهاتف من خلال هذا الرابط عبر منصة إيباى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة.. اشتر آيفون 6S جديد بـ 1650 جنيها فقط

عرض مغرٍ.. اشتري iphone 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 3600 جنيه

فرصة.. اشتري iphone 7 Plus بـ 3700 جنيه

عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

اشتري iphone 7 جديد بـ2000 جنيه

سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

ترشيحاتنا

سيف زاهر يفجر مفاجأة حول علاقة الأهلي بـ مؤمن زكريا

سهلة جدا .. رسالة جديدة من وزير التعليم لطمأنة الطلاب والأهالي بشأن المشروعات البحثية

حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

بعد أنباء ضم حسام عاشور.. اتحاد جدة يكشف حقيقة مفاوضاته مع كهربا

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثة في الكنيسة.. جريمة قتل غريبة في بريطانيا والقاتل مجهول

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا