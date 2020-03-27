عرض محدود.. تطبيقات مايكروسوفت 100% مجانا .. تعرف عليها

في مبادرة سارة لعملائها، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستقوم بتقديم عرض لكل عملائها ومستخدمى برامجها، خصم ١٠٠ % على معظم البرامج الخاصه بها.
وسيكون هناك عدد كبير من التطبيقات مجانا، ومن البرامج المجانية التى ستطرحها شركة مايكروسوفت لعملائها من بينها تطبيقات Affinity Photo و Discover Human Body - Anatomy and و Editor Reader و HD Movie Maker و making charts و Scrble Ink ، وغيرها من الكثير من التطبيقات التى أتاحتها الشركة مجانا.
ويعتبر العرض المقدم من شركة مايكروسوفت هو عرض محدود حيث سينتهى صباح غدا السبت، هذا بالإضافة غلى إمكانية الاستفادة أساسا من التطبيقات الموجودة والمجانية بشكل دائم.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض المقدم من شركة مايكروسوفت، قبل انتهائه، الدخول على الموقع ورؤية التطبيقات التى تتضمن العرض من خلال الدخول هذا الرابط، من هنا .
وكان قد حصل تطبيق Microsoft Teams ، من شركة مايكروسوفت على زيادة فى أعداد مستخدميه وصلت إلى 12 مليون مستخدم حول العالم، في أسبوع، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذتها الشركات في معظم دول العالم، بإقرار العمل من المنزل، كجزء من خطة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.
ويعد تطبيق Microsoft Teams عبارة عن منصة لإجراء المحادثات والمكالمات في بيئة العمل، وقالت شركة مايكروسوفت إن هناك الآن حوالى 44 مليون مستخدم يومي للتطبيق، بالإضافة إلى 20 عميلا لديهم أكثر من 100 ألف مستخدم قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة العمل الجماعي عن بعد.