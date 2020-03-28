الحق العرض.. اشترِ iphone 7 Plus بـ 2900 جنيه

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، كما يعمل ينظام ios 13 الأحدث، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 2900 ميللى أمبير، وهو معالج ضد الماء والأتربة، كما يمتلج معالج آبل A10، وذاكرة وصول عشوائية سعة 3 جيجابايت.