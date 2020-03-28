الحق العرض.. اشترِ iphone 7 Plus بـ 2900 جنيه
السبت 28/مارس/2020 - 10:02 ص
iphone 7 Plus
يعاني محبو الهاتف الذكى الأشهر في العالم آيفون من تغريمهم مبالغ طائلة للحصول على أحد إصداراته، بالرغم من تقديم هواتف آبل الفاخرة الأداء المميز والتصميم المبهر، لذلك يبحثون عن الهواتف المستعملة أو إصدارات أقل.
إلا أنه يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus
سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود و الوردي مقابل 185 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 2900 جنيه، بحسب موقع فون آرينا التقني.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل
، والذى تم إصداره فى عام 2016.
ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، كما يعمل ينظام ios 13 الأحدث، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 2900 ميللى أمبير، وهو معالج ضد الماء والأتربة، كما يمتلج معالج آبل A10، وذاكرة وصول عشوائية سعة 3 جيجابايت.
ويمكنك شراؤه من منصة إيباي عبر هذا الرابط.