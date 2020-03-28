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تكنولوجيا

هاكرز يخترق جهاز Xbox Series X ويطالب بفدية خيالية

السبت 28/مارس/2020 - 02:04 ص
هاكرز يخترق جهاز
هاكرز يخترق جهاز Xbox Series X ويطالب بفدية خيالية
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شيماء عبد المنعم
أكدت شركة AMD الأمريكية، أن أحد المتسللين، سرق شفرة مصدر البرنامج source code معالج الرسومات الحالية والمستقبلية، الخاصة بوحدة تحكم الألعاب Xbox Series X المملوكة لها، وطالب بفدية بقيمة 100 مليون دولار مقابل الملفات.

وقالت شركة تصنيع وتطوير وحدات المعالجة المركزية، AMD، في بيان لها : "اتصل بنا شخص يدعي أنه لديه ملفات اختبار تتعلق بمعالج رسومات جهاز Xbox Series X ،في شهر ديسمبر الماضي"، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

وحصل المخترق على مصدر برنامج معالج رسومات Navi 10 و Navi 21 وArden من AMD، الخاصة بوحدات تحكم ألعاب Xbox Series X، والذي من المقرر إصداره في خريف عام 2020، وقد تم نشرها مشفرة لفترة وجيزة على موقع Github، ولكن تمت إزالته بسرعة مرة أخرى.

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وقال المخترق لموقع "TorrentFreak"، إنه عثر على تلك الملفات على جهاز كمبيوتر غير آمن في شهر نوفمبر الماضي، حيث لم تكن الملفات محمية أو مشفرة بشكل صحيح.

وهدد المخترق إنه سيفرج عن هذا الرمز مقابل 100 مليون دولار، وقال: "إذا لم أحصل على ذلك فسأقوم فقط بتسريب كل شيء".
Xbox Series X Xbox Series X
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