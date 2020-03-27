فيسبوك عطلان ومهنج.. إليك بدائل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية

فيروس كورونا المستجد، شهدت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ارتفاعا حادا في الاستخدام في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى عدم استقرار الاتصال على الإنترنت والتسبب في عطل جزئي لفيسبوك. مع بقاء الناس في المنزل وتصاعد الأزمة العالمية خلال الأيام الأخيرة بسبب انتشارالمستجد، شهدت منصة التواصل الاجتماعيارتفاعا حادا في الاستخدام في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى عدم استقرار الاتصال على الإنترنت والتسبب في عطل جزئي لفيسبوك.





ولحسن الحظ هناك بعض المواقع التي يمكن استخدامها كبدائل لموقع التواصل العالمي فيسبوك، وفيما يلي نستعرض لك عددا من الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات الرسائل، ومواقع الأخبار التي يمكنك الاعتماد عليها كبديل لفيسبوك ، وفقا لما ذكره موقع "maketecheasier".





بدائل فسيبوك

1. Ello:

اكتسب موقع ELLO شعبيته في الولايات المتحدة منذ حوالي 3 سنوات، كمنافس لفيسبوك وذلك نتيجة لتحديثات فيسبوك مع بداية عام 2014 والتي ترغم الأعضاء على استخدام اسمهم الحقيقي، وتأسس الشبكة الاجتماعية عام 2014، ولتى تركز بشكل أساسي على الفنانين والمبدعين وصانعي المحتوى، كما تتميز بأنها مجانية وخالية من الإعلانات. وأيضًا تمتنع عن بيع المعلومات الخاصة بمستخدميها.





2. MeWe:

ويعد الهدف الرئيسي من MeWe، هو تقديم أدوات تواصل اجتماعي آمنة وشخصية للجميع، من دون أن يتم استخدام معلومات أعضاء الموقع لصالح شركات أو مؤسسات أمنية، وتتمتع الشبكة الاجتماعية التى تأسس عام 2014، بميزات إضافية على عكس فيسبوك، حيث يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين المخصصة أو الحصول على مساحة سرية وخاصة للدردشة.





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3. Vero:

تأسس الموقع عام 2015، والذي يعمل بأسلوب مختلف بعض الشيء، فهو موجود فقط للاستخدام على الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية، وفي أعقاب الفضائح المتلاحقة لفيسبوك، زادت شعبية فيرو بين المستخدمين حيث وصل عدد مستخدميه في عام 2018 إلى 3مليون مستخدم، ويوفر الموقع خدماته مقابل ما يسميه تبرعات سنوية بالإضافة إلى بعض الأدوات المجانية.





4. Diaspora: