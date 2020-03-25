ترقبوا المزيد من الأعطال.. زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات فيسبوك بسبب كورونا

فيروس كورونا ، حيث تضاعفت المكالمات الهاتفية عبر التطبيقات المملوكة لـ Facebook، أكثر من الضعف. مع انتشار الفيروس التاجي حول العالم، وبقاء الناس في منازلهم، أفادت شركة فيسبوك بأن استخدامها زاد بشكل كبير خلال فترة انتشار، حيث تضاعفت المكالمات الهاتفية عبر التطبيقات المملوكة لـ Facebook، أكثر من الضعف.





وووفقا لما ذكرته صحيفة "The New York Times"، شهدت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لفيسبوك ارتفاعا حادا في الاستخدام في العديد من البلدان، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن معظم الاستخدام يتركز بين الرسائل الخاصة ومكالمات الفيديو، حيث زادت بأكثر من 50 في المائة في المناطق الأكثر تضررا من العالم، مثل إيطاليا.





واتساب في المناطق المصابة بأكثر من الضعف، وتؤدي زيادة حركة المرور بوضع ضغط متزايد على شبكته، مما يتسبب بانقطاع جزئي في الشبكة، وتعمل فيسبوك بجد للحفاظ على تشغيل أنظمتها وسط الطلب غير المسبوق. وزادت مكالمات الفيديو الجماعية عبر ماسنجر بنسبة 70 في المائة، كما ارتفعت مكالمات الفيديو عبرفي المناطق المصابة بأكثر من الضعف، وتؤدي زيادة حركة المرور بوضع ضغط متزايد على شبكته، مما يتسبب بانقطاع جزئي في الشبكة، وتعملبجد للحفاظ على تشغيل أنظمتها وسط الطلب غير المسبوق.





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وقال "مارك زوكربيرج"، مؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك : "إن ما أنقذ شبكة فيسبوك من التعطل تماما هو أن الفيروس والحجر الصحي كان لهما الأثر الأكبر في عدد قليل من المناطق التي يعمل فيها فيسبوك، على سبيل المثال، تم حظر Facebook في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة".





وقالت فيسبوك في تدوينة لها: "نمو الاستخدام بسبب فيروس كورونا المستجد غير مسبوق، ونحن نشهد سجلات جديدة في الاستخدام كل يوم تقريبا".





وقال زوكربيرج: "نحاول الحفاظ على تطبيقاتنا سريعة ومستقرة وموثوقة في هذه الظروف، ويعد الحفاظ على الاستقرار خلال هذه الارتفاعات في الاستخدام أكثر صعوبة من المعتاد، حيث يعمل موظفونا البالغ عددهم 45 ألف موظف، عن بعد لأول مرة".



