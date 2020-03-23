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تكنولوجيا

فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ Messenger.. اعرف شروطها

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:01 ص
فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
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شيماء عبد المنعم
تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، بقوة لمنع انتشار المعلومات المضللة على التطبيقات المملوكة لها، وتختبر حاليا ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر "Messenger".

وبحسب ما ذكره موقع "Mspoweruser" المتخصص في مجال التقنية، ستحد الميزة الجديدة من قدرة المستخدمين على إعادة توجيه الرسالة إلى أكثر من 5 أشخاص في نفس الوقت.

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وتهدف فيسبوك بهذه الخطوة لوقف انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي تنتشر بشكل واس بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
 
وقد أضاف فيسبوك، ميزة مشابهة لتطبيق التراسل الشهير المملوك له واتساب WhatsApp، في عام 2018، كما أضافت أيضا علامة إعادة توجيه إلى الرسائل المعاد توجيهها لتوعية الناس بما يقرؤونه.

ومع ذلك، لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على علامة معاد توجيهها مماثلة في تطبيق فيسبوك ماسنجر، ومع ذلك، يعد تقييد إعادة توجيه الرسائل ميزة مطلوبة بشدة هذة الأيام.
 
ووفقا للمهندسة التقنية المتخصصة في رصد أخبار وميزات التطبيقات الشهيرة، جين مانشون وونج" Jne Manchun Wong  فإن الميزة حالييا في مرحلة التطوير، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لجعل ميزة إعادة توجيه الرسالة متاحة للجمهور.
 
يذكر أن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح يوم الخميس الماضي، واجهة مستخدم جديدة معاد تصميمها بشكل شامل لسطح المكتب، مع توفير خيار للتبديل إلى السمة الشهيرة الوضع الداكن أو الليلي Dark Mode، إلى جانب بعض الميزات الآخري التى تجعل الشاشة الرئيسية شبيهه بنسخة الهاتف المحمول.
ماسنجر ماسنجر
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