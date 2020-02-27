فيسبوك يفاجئ أصحاب آيفون بهذه الميزة





وليس ذلك فقط، بل شملت التحسينات ميزة التسجيل الصوتي مقاطع الصوت القصيرة اولًا، ثم اختيار الإرسال أم الحذف بدلًا من النظام القديم الذى كان يجعلك ترسل مقاطع غير مرغوب فيها فى بعض الأحيان بالخطأ.





وشملت المفاجأة وضعية إرسال الصور عبر ماسنجر، وذلك من خلال توفير خيارين وهما الإرسال أو التعديل من أجل تفادى إرسال صورة بالخطأ ومن ثم حذفها، إلا أن إظهار أيقونتين بخط واضح يجعل الأمر أكثر سهولة.





يذكر أن شركة فيسبوك Facebook، حظرت الإعلانات التي تقدم وعودا بمعالجة أو منع فيروس COVID-19 ، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت الشركة في بيان مقدم إلى صحيفة "Business Insider".



وقالت الشركة إن لديها سياسات لحظر سلوك مماثل لمنصة Marketplace حيث يمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعية شراء وبيع الأشياء من خلالها.

فى خطوة جريئة وغير متوقعة من منصة التواصل الاجتماعى الأكثر شهرة في "فيسبوك"، وتطبيق المراسلات الفورية الخاص بها "ماسنجر"، تم تحديث أزرار التفاعل مع الرسائل ستأتي بشكل أكثر تفاعلًا مع إيموجى جديدة تمامًا.