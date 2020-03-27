Xbox Series X يتفوق على Playstation 5.. لهذه الأسباب

خلال الأسبوع الماضي، عن مواصفات منصة الألعاب التابعة Xbox Series X، والتي من المقرر طرحها أواخر العام الحالي، وكشفت منافستها شركة Sony ، عن مواصفات الجهاز الجديد PS5، وأصبح الجميع على علم بمواصفات كل من جهاز PS5 و Xbox Series X. أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية،





Sony ومايكروسوف على معالج الرسوميات AMD Radeon RX 5000. ويعد الجهازان قويان للغاية ومتشابهان جدا بطرق عدة، ولكن وفقا لتقرير صادر عن موقع "notebookcheck"، فإن Xbox Series X سيكون في الواقع أقوى من Playstation 5 ، وذلك نظرا لنتائج الاختبار الحالية، حيث تعتمدومايكروسوف على معالج الرسوميات AMD Radeon RX 5000.





وعلى الرغم من أن جهاز مايكروسوفت سيعمل مع نسخة مخصصة من معالج Zen 2 الذي يحتوي 8 نوى بتردد 3.8 جيجاهرتز، مع وحدة معالج الرسوميات بقوة 12 تيرافلوب، وهي نسخة مخصصة من معالج RDNA 2 بتردد 1.825، ألا أن جهاز سونى سيعمل بمعالج الرسوميات بتردد 2.23 جيجاهرتز بدلا من 1.8 جيجاهرتز، وهو ما يعد تحسينا على مستوى السرعة بنسبة 24 في المئة.





وبالنسبة للمواصفات الأخرى، يتفوق جهاز Playstation 5 على Xbox Series X، في ماصفات مثل الذاكرة التخزينية السريعة SSD، وجودة الصوت والتى تأتي مع شريحة صوت جديدة ثلاثية الأبعاد 3D مضمنة في الجهاز، وسوف يحتوي أيضا على أقراص SSD لأوقات تحميل أسرع، وعتاد رسوميات تتبع الأشعة، مطورة من AMD.

وتتفوق منصة Xbox Series X بمساحتها التخزينية، حيث ستأتي بذاكرة عشوائية رام بسرعة 560 جيجابايت/ الثانية، أو 6 جيجابايت بسرعة 336 جيجابايت/ الثانية، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي ستأتي من نوع NVMe SSD بسعة 1 تيرابايت.







