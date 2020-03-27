OLX أوليكس مصر تعلن إجراءات جديدة في خدمة التوصيل.. وتمنع المقابلات وقاية من كورونا

في ظل تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم وتكاتف الجميع من أجل محاربة إنتشاره، قررت إدارة OLX أوليكس مصر اتخاذ إجراءات هامة للحفاظ على على سلامة مستخدمي المنصة وموظفيها، لضمان عمل المنصة والوفاء بطلبات واحتياجات البيع والشراء لدى الجميع.



OLX أوليكس مصر إطلاق صابة بكورونا، حيث حثت المنصة المستخدمين على استخدام خدمات التوصيل الخاصة. لذلك قررتخدمات التوصيل لتجنب المقابلات المباشرة وتطهير المنتجات ضرورة، منعًا للإالمستخدمين على استخدام خدمات التوصيل الخاصة.

بالإضافة لإجراءات السلامة عند مقابلة المشتري أو البائع عبر استخدام المنصة ولعل من أبرزها:

1- أولا تطهير الموبايل واللاب توب الخاص بالمستخدمين بشكل يومي.

2- تجنب مقابلة البائعين أو المشترين حال ظهور أعراض البرد كالكحة، الصعوبة في التنفس والحرارة.

3- تطهير المنتج المراد بيعه قبل مقابلة المشتري.

4- تطهير المنتج الذي تم شراؤه قبل الاستخدام.

5- تجنب لمس الوجه إلا بعد غسيل اليدين.

6- تجنب السلام بالأيدي.

7- الحرص على أن تكون عملية الدفع أو استلام النقود إلكترونيا.

8- الحرص الشديد عند استخدام النقود الورقية.

9- تجنب استخدام المواصلات العامة عند مقابلة البائع أو المشتري.

10- استخدام خدمة الدليڤري المقدمة من أوليكس من أجل راحة وأمان أكثر.

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تأتى خدمة التوصيل (الدليڤري) لتسهيل عملية البيع والشراء ولتوفير بيئة أكثر راحة وأمان للبائع والمشتري، وهي متاحة لجميع الأغراض المعروضة كالموبايلات، أجهزة التابلت، أجهزة الكمبيوتر، كاميرات، معدات وأدوات المطبخ، ملابس وإكسسوارات ومستلزمات الاطفال بالإضافة إلى قطع غيار السيارات.

وتغطي الخدمة حاليا النطاق الجغرافي لمحافظتي القاهرة والجيزة فقط مع وجود خطة للتوسع وتغطية جميع المحافظات قريبًا ويمكن للمستخدمين التمتع بها عن طريق ملء استمارة التوصيل التي يكون فيها جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية التوصيل مثل الاسم ورقم التليفون والعنوان المفصل لكل من البائع والمشتري.





بالإضافة إلى تفاصيل المنتج المطلوب توصيله في موعد أقصاه يوم واحد من تاريخ إرسال الاستمارة، وبسعر خدمة لا يتعدى 50 جنيها لكل شحنة يضاف إليها 5 جنيهات على كل كجم إضافي بعد الكيلوجرام الأول على أن تضاف قيمة الخدمة على سعر المنتج الموجود في الاستمارة بعد ملء البيانات وتقوم شركة التوصيل بخصمها من المبلغ المحصل من المشتري.





‎وتصل الفترة اللازمة لتوصيل السلعة من البائع للمشتري إلى 4 أيام عمل، في الوقت الذي يمكن أن يحصل فيه على المبلغ المستحق له نقدا خلال 3 إلى 7 أيام عمل من تاريخ توصيل المنتج للمشتري، حيث تقوم شركة الشحن باستلام المبلغ المحصل من المشتري وتسليمه للبائع نقدا.

فى إطار ذلك قالت دينا جبران مديرعام أوليكس مصر إنه بسبب الظروف الصعبة الحالية أصبح من الضرورى على الجميع إتباع إجراءات السلامة ومن خلال خدمة التوصيل التى ستتساعد فى إتمام عمليات الشراء وفى نفس الوقت حماية وتأمين مستخدمي وموظفي المنصة، و أضافت أنه جارى تطوير طرق الدفع والتحصيل لتكون أكثر سهولة وأمانًا فى أقرب وقت.