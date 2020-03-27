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تكنولوجيا

خبر سار.. جهاز جديد للكشف عن كورونا في أقل من 3 ساعات

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:59 م
Bosv COVID-19
Bosv COVID-19
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شيماء عبد المنعم
طورت شركة بوش Bosch الألمانية، المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع السيارات، جهازا جديدا يستطيع الكشف عن فيروس كورونا، في أقل من ثلاث ساعات.

وذكرت الشركة في بيان، أن جهاز الكشف السريع يعمل بصورة آلية تماما، ويستطيع الكشف عن فيروس كورونا في أقل من ساعتين ونصف، وهو مصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، أن تجربة الجهاز حققت دقة بنسبة تزيد على 95%، والذى يمكن استخدامه لمساعدة المرافق الطبية على إجراء تشخيص للفيروس التاجي بشكل أسرع.

وقال الدكتور فولكمار دينر " Volkmar Denner"، رئيس مجلس إدارة شركة Bosch: "نريد أن يلعب اختبار Bosv COVID-19 السريع دورًا في احتواء جائحة الفيروس التاجي في أسرع وقت ممكن، والتى سوف تسرع عملية تحديد وعزل المرضى المصابين".

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وأوضحت الشركة الألمانية الشهيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية، أن الجهاز الجديد يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وأن الاختبار ليس سريعا فحسب، بل يمكن أيضًا إجراؤه مباشرة في نقطة الرعاية، مما يلغي الحاجة إلى إرسال العينات إلى معامل خارجية لتحليلها، وهي عملية تستغرق عادة يومين.

ويتيح جهاز "بوش" الجديد إجراء عملية التحليل بالكامل داخل المستشفيات، وتم تطويره الجهاز  خلال 6 أسابيع، ومن المنتظر طرحه للاستخدام في ألمانيا خلال شهر أبريل المقبل، ثم في الدول الأخرى لاحقا.

وإلى جانب الكشف عن فيروس كورونا، يمكن استخدام جهاز Bosch أيضًا الكشف عن تسعة أمراض تنفسية أخرى، بما في ذلك الأنفلونزا A و B، ولم تكشف الشركة الألمانية عن تكلفة الجهاز أو تكلفة تحليل العينة الواحدة باستخدامه.
خبر سار.. جهاز جديد للكشف عن كورونا في أقل من 3 ساعات
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