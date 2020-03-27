إزاى تقابل عيلتك وتروح شغلك بدون تجمعات .. من المنزل

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض الحجر الصحي في بعض الدول، يواجه العديد من الأشخاص بعض الصعوبات في التواصل والاطمئنان على الأصدقاء والأقارب، وحتى الذهاب إلى العمل.





وعلى الرغم من وجود الكثير من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات مكالمات الفيديو، التى يمكن استخدامها لإجراء محادثة نصية أو مكالمات فيديو للإتصال بأصدقائك، إلا أن هناك بعض تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية لا يعرفها الكثيرين.





و فيما يلي أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية، وفقا لما ذكره موقع "cnet" المتخصص في مجال التقنية:





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- أفضل تطبيق فيديو للأفراد والشركات الصغيرة، سكايب Skype:









يعد تطبيق Skype، المملوك لشركة مايكروسوفت "Microsoft"، أفضل وسيلة للاتصال بالأشخاص المهمين في حياتك وعملك، وتساعدك ميزات الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو الفريدة في Skype على سهولة التواصل مع الإصدقاء وإنجاز الأعمال معا.





وقد تم إنشاء سكايب ليتناسب مع المحادثات الثنائية والجماعية، التطبيق متاح مجانا مع جميع أنظمة التشغيل مثل Android و iOS و Windows و iPadOS و Alexa و Xbox، كما يتوفر منه إصدار للويب.





ويمكنك باستخدام Skype، إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصا في مكالمة واحدة مجانا، والتي يمكن أن تكون مفيدة في اجتماعات العمل، كما يوفر لك ميزة مشاركة الشاشة لعرض العروض التقديمية والمستندات مع الفريق أثناء التحدث، ونقل الملفات مباشرة من خلال التطبيق، ويمكنك استخدامه أيضا للاتصال بالهواتف الأرضية عن طريق الاشتراك.





ويسمح التطبيق بتسجيل المكالمات في حالة عدم حضور أحد الأشخاص للاجتماع، وتتوفر الترجمة والشرح أيضًا، ويحتوي Skype على إمكانيات مشاركة الملفات ومعرف المتصل والبريد الصوتي ووضع العرض المنفصل للحفاظ على المحادثات منفصلة ومشاركة الشاشة على الهاتف المحمول.





- أفضل تطبيق مكالمات فيديو للمؤسسات والأفراد، زووم Zoom:





يعمل التطبيق مجانا لمستخدمي أنظمة التشغيل أندرويد Android ، و iOS الخاص بآيفون وآيباد، ولمستخدمي ويندوز في كما يتوفر منه إصدار للويب.





ويتيح تطبيق Zoom، لمستخدميه مجانا إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 100 شخص في مكالمة واحدة لمدة 40 دقيقة.





ويتميز التطبيق بتوفير دقة عالية لاتصال الفيديو، وأدوات ومشاركة الشاشة، والتعليق المشترك، والقدرة على تسجيل الاجتماعات، وإرسال الملفات الصوتية سواء من الهاتف أو الحاسب، مع إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها، والتحقق من البريد الصوتي.