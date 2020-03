فوائد كورونا.. تطبيقات وألعاب مجانية أثناء فترة الحجر المنزلي

يؤثر انتشار فيروس كورونا ، على حياة العديد من الأشخاص، لاسيما بعد فرض الحجر الصحي الذاتي للحد من انتشار الفيروس، ولحسن الحظ أتاحت العديد من الشركات حول العالم الوصول المجاني للألعاب والتطبيقات الخاصة بها.





وفيما يلي نظرة سريعة على بعض التطبيقات والألعاب المفضلة، المجانية مؤقتا، أثناء فترة العزل الخاصة بالفيروس التاجي، بحسب ما ذكره موقع "androidauthority" التقني.





اقرأ أيضاً:





- تطبيقات وبرامج مجانية:





1. Headspace: أصدر تطبيق التأمل والاسترخاء الشائع برنامجا مجانيا لمحترفي الرعاية الصحية يسمي Headspace Plus.





2. AnyMeeting: لمؤتمرات الفيديو وخدمات الندوات عبر الإنترنت مجانا لجميع الشركات حتى نهاية العام، لدعم العاملين عن بعد.





3. Cisco Webex: يعمل برنامج المؤتمرات الأعمال الرائد على توسيع خطته المجانية لجميع الشركات على مدار التسعين يوما القادمة.





4. Discord: تعمل خدمة برامج الدردشة الشائعة التي تدور حول اللعبة على توسيع حد بث البث المباشر ومشاركة الشاشة من 10 إلى 50 شخصا في الأشهر القليلة المقبلة.





5. Google Hangouts Meet: يمكن لمستخدمي G Suite الآن الوصول إلى كافة مزايا Google Hangout Meet حتى 1 يوليو.





6. Microsoft Teams: تقدم مايكروسوفت وصولا مجانيا إلى المستوى المدفوع من برامج المراسلة التجارية الخاصة بها لمدة ستة أشهر.





7. Reaper: عادة ما يكلف برنامج محطة العمل الصوتية الرقمية هذا 225 دولارا للترخيص، ومع ذلك، يقدم المطور ترخيصا مجانيا للجميع حتى 30 يونيو.





8. Peloton: هل تبحث عن طرق للحفاظ على لياقتك أثناء البقاء في المنزل؟ تقدم Peloton الوصول إلى برامج اللياقة البدنية المنزلية لمدة 90 يوما.





9. Tinder Passport - Passport: هي ميزة Tinder مدفوعة تتيح التواصل مع الفرديين الآخرين في جميع أنحاء العالم بدلًا من منطقتك المحلية فقط، إنه متاح مجانا حتى 30 أبريل.





- ألعاب مجانية مؤقتا:





1. Mini Metro: إذا لم تكن قد لعبت بالفعل Mini Metro التي تدور حول تصميم خريطة مترو أنفاق لمدينة ما، فيمكنك الآن فعل ذلك.





2. Kingdom Rush Frontiers: هذه اللعبة تكملة للعبة Kingdom Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها مجانا.





3. Kingdom Rush Origins: اللعبة الثالثة في سلسلة Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها مجانا.





4. Card Crusade: سيحب عشاق لعبة roguelikes لعبة بناء السطح هذه مع ثمانية فصول وزنزانة مكونة من 10 طوابق بشكل عشوائي.





5. Bottom of the 9th: هذه اللعبة الرياضية غير النمطية هي تكيف مخلص للعبة الطاولة التي لعبت مع النرد والبطاقات.





6. Tokaido: تستهدف هذه اللعبة الأشخاص المحبين للثقافة اليابانية، وهي متاحة الآن مجانا.





7. Superbrothers Sword & Sworcery: إذا كنت تبحث عن لعبة غير عادية بأسلوب بصري مذهل، فلا تبحث عن المزيد.





8. JackQuest: The Tale of the Sword: عادة تكلف هذه اللعبة 4.99 دولارات، ولكن يمكنك الحصول عليها مجانا الآن.





9. Real Flight Simulator: من ألعاب محاكاة الطيران الأكثر إثارة للإعجاب، يمكنك الحصول عليها مجانا.





10. Prune: لعبة مجلة Time لعام 2015 مجانية مؤقتا، ولكن فقط على متجر آب ستور.





11. A Case of Distrust: لا يزال هذا اللغز السردي الأنيق من عشرينيات القرن الماضي 14.99 دولارا على Steam، ولكن يمكنك الحصول عليه مجانًا ولكن فقط على متجر آب ستور.