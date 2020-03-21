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تكنولوجيا

أبرزها إنذار ضد السرقة.. أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون

السبت 21/مارس/2020 - 09:03 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
يعد جهاز آيفون iPhone من آبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، ولكنه أكثر من مجرد جهاز ذكي، إذ إن أكثر ما يميز هواتف آيفون هو وفرة التطبيقات المتوفرة للنظام الأساسي على متجر آب ستور.

وتتعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون لدرجة أنها يمكن أن تتعدى المليون تطبيق على متجر App Store، والتي تتناسب مع كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، وبالطبع لا يستطيع أحد الحصول علي هذا الكم الكبير من التطبيقات بداخل جهازه، حيث يحتاج إلى أن يتعرف على أفضل التطبيقات لهاتف آيفون التي يمكن أن يحتاج إليها.

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ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نقدم إليك أهم تطبيقات تناسب كل مستخدم لهواتف آيفون من حيث سهولة الاستخدام وبساطة التصميم مما يجعل حياتك أكثر بساطة وأسهل وأكثر متعة.

1. تطبيق iAntiTheft، والذى يعمل كإنذار ضد السرقة فى حالة قيام أحد بمحاولة سرقة الآيفون الخاص بك أو فصله من الشاحن.

2. تطبيق Watch.Talk for WhatsApp، يساعدك هذا التطبيق على تفعيل برنامج التراسل الأشهر واتساب على الساعات الذكية المملوكة لآبل.  

3. تطبيق Screen Mirroring، يعمل هذا التطبيق لربط جميع الأجهزة الذكية بمنزلك بنفس شبكة الواى فاى.
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