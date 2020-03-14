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تكنولوجيا

أبرزها لتزييف محادثات واتساب.. أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون

السبت 14/مارس/2020 - 07:00 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
يعد جهاز آيفون iPhone من أبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، ولكنه أكثر من مجرد جهاز ذكي، إذ إن أكثر ما يميز هواتف آيفون هو وفرة التطبيقات المتوفرة للنظام الأساسي على متجر آب ستور.

وتتعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون لدرجة أنها يمكن أن تتعدى المليون تطبيق على متجر App Store، والتي تتناسب مع كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، وبالطبع لا يستطيع أحد الحصول علي هذا الكم الكبير من التطبيقات بداخل جهازه، حيث يحتاج إلى أن يتعرف على أفضل التطبيقات لهاتف آيفون التي يمكن أن يحتاج إليها.

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ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نقدم إليك أهم تطبيقات تناسب كل مستخدم لهواتف آيفون من حيث سهولة الاستخدام وبساطة التصميم مما يجعل حياتك أكثر بساطة وأسهل وأكثر متعة.

1. Golden Quran | المصحف الذهبي، يقدم التطبيق المصحف الشريف كاملا، يمكنك قراءته أو سماعه بصوت أفضل الشيوخ، إلى جانب ذلك يدعم التطبيق ميزة الدارك مود.

2. المصلي: Qibla, Athkar & Quran، يقدم التطبيق مواقيت الصلاة في جميع الدول ومواقيت الأذان الصحيحة إلى جانب معرفة القبلة، وأيضًا ميزة التذكير قبل موعد الأذان.

3. Clips، هو تطبيق من أبل يستخدم لتعديل مقاطع الفيديو ولكن بشكل طريف ومناسب للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام خاصية Animoji.

4. Fake Chat for WhatsApp، هو تطبيق سيمكنك من إنشاء محادثات مزيفة لواتساب وكأنها حقيقية.
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