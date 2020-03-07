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تكنولوجيا

5 تطبيقات لـ آيفون في 2020.. ستغير تجربتك تماما مع آبل

السبت 07/مارس/2020 - 03:21 م
تطبيقات آيفون
تطبيقات آيفون
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شيماء عبد المنعم
يعد جهاز آيفون iPhone، من آبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، ولكن أكثر من مجرد الأجهزة التي تحدد هواتف Apple الذكية، وتم تحسين تجربة iPhone أيضا بشكل كبير من خلال التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على جهازك.

ويحتوي متجر App Store على مئات الآلاف من التطبيقات المتنوعة في جميع المجالات، ولكن من الصعب العثور على قوائم رائعة من أفضل التطبيقات لتحميلها على iPhone و iPad.

وعند الدخول إلى متجر تطبيقات آبل Appstore فستظهر لك التطبيقات الأكثر شيوعا هذه الفترة، وتطبيقات أخرى متعلقة بمجال عملك وبناءٍ على اهتماماتك والتطبيقات التي قمت بتحميلها والبحث عنها من قبل، ولكن هذه التطبيقات قد لا تكون بتلك الجودة، أو قد تشتتك عن ما كنت تبحث عنه بالفعل.

ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نقدم إليك أهم تطبيقات تناسب كل مستخدم لهواتف آيفون من حيث سهولة الاستخدام وبساطة التصميم مما يجعل حياتك أكثر بساطة وأسهل وأكثر متعة.

1. تطبيق PhotoTangler Collage Maker لدمج الصور بدون اطار أو فواصل بينهم.

2. تطبيق Long Video for Instagram Story لتقسيم الفيديو لعدة إجزاء بنفس مدة الاستوري الخاصة بإنستجرام 

3. تطبيق Remote Mouse، يحول هاتف الآيفون لماوس و كيبورد للتتحكم بالكمبيوتر.

4. تطبيق HEALTHLYNKED COVID-19 Tracker، يعطيك هذا التطبيق بياناا وإحصائيات صحيحة مؤكدة عن بفيروس كورونا.

5. تطبيق اشهر 7000 كلمة انجليزية، ويشمل 7 الآلاف كلمة إنجليزية شهيرة، قد تحتاجها في حياتك اليومية.
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