أبرزها تطبيق يساعدك على النوم.. أفضل 5 تطبيقات لهواتف آيفون

يعد جهاز آيفون iPhone، من آبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، ولكنه أكثر من مجرد جهاز ذكي، حيث تم تحسين تجربة iPhone أيضا بشكل كبير من خلال العديد من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على جهازك.
ويحتوي متجر App Store على مئات الآلاف من التطبيقات المتنوعة في جميع المجالات، ولكن من الصعب العثور على قوائم رائعة من أفضل التطبيقات لتحميلها على iPhone و iPad.
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ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نقدم إليك أهم تطبيقات تناسب كل مستخدم لهواتف آيفون من حيث سهولة الاستخدام وبساطة التصميم مما يجعل حياتك أكثر بساطة وأسهل وأكثر متعة.
1. تطبيق نبض Nabd، وهو يساعدك على معرفة جميع اخبار العالم بكل سهولة وبمعلومات دقيقة جدا.
2. تطبيق Quora، يجاوبك على جميع الاسئلة التى تبحث عنها، شبيه بمحرك بحث جوجل ولكن بشكل منظم ويدعم اللغة العربية.
3. تطبيق Remo Duplicate Photos Remover، يساعدك علي مسح الصور و الفيديوهات المكررة على هاتفك.
4. تطبيق The Prax: Micro Budget Tracker، يساعدك علي ادارة مصاريفك، خلال المدة المحددة التى تختارة لترشيد نفقاتك الشهرية.
5. تطبيق Sleep Cycle - Sleep Better، يساعدك هذا التطبيق على إدارات ساعات نومك، والحصول على قسط كافي من النوم بطريقة افضل، بالإضافة إلى بعض القصص قبل النوم.