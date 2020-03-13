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تكنولوجيا

آبل تؤجل إطلاق آيفون 9 لسبب خطير.. اعرف التفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:52 م
iPhone 9
iPhone 9
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير نشره موقع "GizmoChina"، أن شركة آبل " Apple" الأمريكية، قررت تأجيل حدث إطلاق منتجاتها بسبب تفشي فيروس كورونا، والمقرر عقده في شهر مارس الجاري، وتأخير إطلاق هاتف iphone 9 لمدة 6 أشهر كاملة.

ووفقا لما ذكره موقع "tunf"، كان من المتوقع أن تطلق عملاق التقنية الأمريكية iPhone SE 2 الملقب بـ iPhone 9 اخر شهر مارس الجاري، إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الجيل الجديد من iPad Pro.

ويأتى ذلك بعد تأثر إنتاج آبل بسبب فيروس كورونا، فاضطرت إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف آيفون، فكان القرار بإلغاء إطلاق آيفون 9 أخر شهر مارس الجاري، وطرحه مع iphone 12 فى سبتمبر القادم.


ويأتي قرار إلغاء الشركة حدث الإطلاق، بعد إصدار إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا Santa Clara، أمرا بحظر التجمعات بشكل مؤقت، بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا، حيث كان من المقرر أن ينعقد حدث آبل أواخر مارس الجاري، في مقرها المسمى Apple Park بولاية كاليفورنيا.

وبالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود التي فرضتها آبل Apple على مهندسيها من السفر إلى آسيا بسبب الفيروس التاجي، على تطوير الجيل القادم من iPhone 12 الذي قد يؤدي ذلك إلى تأخير إطلاقه إلى الخريف القادم.

وقد قامت آبل مؤخرا، بتمديد الموعد النهائي لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل، لقرار قيام مهندسيها برحلات عمل إلى آسيا.

الجدير بالذكر أن شركة آبل Apple، أعلنت في شهر فبراير المنصرم أن إيراداتها للربع الحالي ستكون أقل من توقعاتها وأن إمدادات iPhone العالمية سيتم تقييدها مؤقتا بسبب عواقب وباء COVID-19، وانخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة للصانع الأمريكى.

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