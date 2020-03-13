iPhone 11 وiPhone 11 Pro أيهما الأفضل؟.. تفاصيل

11 Pro كخليفة لـ iPhone XR و XS ، حيث حصلت الهواتف الجديدة على ترقيات كبيرة للكاميرات بشكل كبير ومعالج سريع للغاية وإلى جانب كل شيء، فإن iPhone 11 يأتي بسعر 699 دولار، أى أرخص بـ 50 دولارا من iPhone XR عندما تم إصداره لأول مرة. في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة آبل Apple، عن هاتفى iPhone 11 وكخليفة لـ iPhone XR و XS ، حيث حصلت الهواتف الجديدة على ترقيات كبيرة للكاميرات بشكل كبير ومعالج سريع للغاية وإلى جانب كل شيء، فإن iPhone 11 يأتي بسعر 699 دولار، أى أرخص بـ 50 دولارا من iPhone XR عندما تم إصداره لأول مرة.





وبين iPhone 11 و 11 Pro ، قد يكون من الصعب معرفة أيهما أفضل ويجب شرائه، إذ يحتوي كلا الهاتفين على نفس المعالج ونفس الكاميرات الرئيسية فائقة الاتساع ويضم الطرازان كاميرا أمامية مطابقة، ويعملان بنظام iOS 13 الجديد، إلى جانب بطاريات كبيرة بأفضل عمر للبطارية.





ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، يشترك هاتفى آيفون أيضًا، فى العديد من المواصفات نفسها مثل معدل مقاومة الرذاذ والغبار (IP68)، ودعم Bluetooth وWiFi 6 وLTE، إلى جانب ميزات الصور والفيديو مثل الوضع الليلى وQuick Take و Deep Fusion.









ومن جهة أخرى، يقدم iPhone 11 أحد أفضل ميزات للهاتف الرائد الذي يمكنك شراؤه اليوم، ولديه العديد من نفس ميزات 11 Pro، ومن ناحية أخرى، يحتوي iPhone 11 Pro على بعض الإضافات الرئيسية التي تجعله أفضل جهاز آيفون على الإطلاق، ولسوء الحظ يأتي بسعر باهظ 999 دولارا، أى بسعر أزيد 300 دولار من iPhone 11.





- مواصفات iphone 11:





يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.





ويأتي هاتف iphone 11، بكاميرتين خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.





ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح الهاف ميزة الشحن اللاسلكى العكسى، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، وكما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، كما يمكنك الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والفضي والأخضر والأبيض.









- مواصفات iPhone 11 Pro:





آيفون 11 برو ، بتصميم جديد من أجمل التصميمات التي إصدرتها آبل، حيث أن الهاتف يحمل 3 كاميرات في الخلف مع كاميرا إمامية على نفس النوتش الموجود في ايفون XS MAX القديم، بالإضافة إلى طبقة حماية غوريلا جلاس 6، مع جسم من المعدن. يأتي هاتف، بتصميم جديد من أجمل التصميمات التي إصدرتها آبل، حيث أن الهاتف يحمل 3 كاميرات في الخلف مع كاميرا إمامية على نفس النوتش الموجود في ايفون XS MAX القديم، بالإضافة إلى طبقة حماية غوريلا جلاس 6، مع جسم من المعدن.





ويحتوي آيفون 11 برو على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم هاتف ايفون 11 برو شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.





ويقدم آيفون 11 برو، ثلالث مساحات تخزينية كبيرة بسعة 64 / 256 / 512 جيجابايت،مع ذاكرة تخزين عشوائية رام بسعة 4 جيجابايت،





ويمتلك هاتف آيفون 11 برو ، 3 كاميرات خلفية، مزودة بمستشعر سوني الجديد بالإضافة إلى أنه يدعم التصوير بدقة 4K مع 60 فريم في الثانية ووضع HDR بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي، تأتى الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والتي تعتبر الكاميرا الرئيسية في الهاتف، اما الثانية تأتى بدقة 12ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وهي تستخدم في التصوير بزاوية واسعة، والثالثة تأتى بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وهي تستخدم في تحسين اطارات التصوير.





ويعمل آيفون 11برو، بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13، ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG ويدعم تقنية الشاحن السريع، تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف، ويتوفر بألوان رائعة حيث انه يأتى باللون الاخضر والذهبي والاسود والابيض.