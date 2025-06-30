سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

بات النجم السعودي سالم الدوسري، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي الهلال، ضمن أبرز المرشحين لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، بعد موسم كروي استثنائي على المستويين المحلي والدولي.

وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، جاء ترشيح الدوسري نتيجة لأدائه اللافت، إذ تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024–2025 برصيد 10 أهداف، مساهما بشكل كبير في مشوار الهلال بالبطولة.

ولم يقتصر تألقه على المنافسات القارية، بل نال أيضا جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، بعد موسم حافل بالعطاء والإنجازات مع "الزعيم".

وعلى الساحة الدولية، واصل الدوسري حضوره البارز، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام للمرة الأولى بنظام يضم 32 فريقا من مختلف القارات.

كما كان له دور مؤثر في مشوار المنتخب السعودي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولا يزال عنصرا أساسيا في تشكيلة "الأخضر" المنتظر مشاركتها في مباريات الملحق الآسيوي خلال العام الجاري.

يأتي ترشيح الدوسري تزامنا مع إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة السعودية لحفل جوائز الاتحاد السنوي لعام 2025، ما يمنح الترشيح بعدا رمزيا في حال توج نجم سعودي بالجائزة على أرضه وبين جماهيره.

الجدير بالذكر أن سالم الدوسري سبق وأن توج بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال الحفل الذي أقيم آنذاك في العاصمة القطرية الدوحة.