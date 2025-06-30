سوء توفيق.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على أداء الأهلي بالمونديال

علق خالد جلال مدرب نادي الزمالك السابق على مستوي النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جلال فى تصريحات تليفزيونية ، إن الحكم على خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي فى كأس العالم للأندية صعب للغاية، لأنه واجه فرق كبري وأدار المباريات بنجاح.

وأضاف أن أشرف بن شرقي أهدر فرص سهلة للغاية فى مباراة بورتو البرتغالي، منوها بأن المحترف التونسي محمد على بن رمضان لاعب مميز وسيشكل ثنائية خطيرة مع إمام عاشور فى وسط ملعب النادي الأهلي.



وتابع، غياب إمام عاشور أثر على الأداء الهجومي للأهلي ،لأنه يملك ميزة التمرير وصناعة الأهداف.

وأختتم، أن الأهلي كان قريب من التأهل لدور الـ16 ولكنه واجه سوء توفيق.