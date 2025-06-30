محمد بركات: الأهلي تأثر بالأجواء في أمريكا وأهدر فرصًا سهلة أمام بورتو

تحدث محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس مشاركة النادي الأهلي الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الفريق تأثر بالأجواء المناخية الصعبة هناك، مما انعكس على الأداء في بعض المباريات.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "دي كانت أول مرة أسافر أمريكا، وشوفت ناس جديدة، لكن الجو هناك كان غريب جدًا.. درجة الحرارة كانت بتوصل لـ40 وفجأة تلاقي أمطار بتنزل بغزارة".

وأضاف: "الأهلي قدم شوط أول ممتاز أمام إنتر ميامي، وكان الأفضل وأهدر أكثر من فرصة بجانب ركلة جزاء، لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني بسبب الجو، فكانت المباراة متوازنة بين الشوطين".

وتابع: "أمام بالميراس، الفريق البرازيلي فاز باستحقاق، والأهلي لم يظهر بنفس الخطورة اللي ظهر بيها في اللقاء الأول".

واختتم بركات تصريحاته قائلًا: "في مباراة بورتو، الأهلي كان الأفضل وقدم أداء قوي، ومن وجهة نظري كان يستحق التأهل، لكن آفة إهدار الفرص بشكل غريب كانت أحد أبرز أسباب الخروج من الدور الأول".