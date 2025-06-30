تعرف على تفاصيل تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن المدرب سيصطحب معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

وأوضح المصدر أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، ومن المقرر أن يصل فيريرا إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لبدء مهام عمله .

كان الزمالك توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .