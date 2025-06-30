قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

يقترب البلجيكي يانيك فيريرا من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بداية من الموسم الكروي الجديد 2025–2026، في إطار سعي إدارة النادي للتعاقد مع مدير فني صاحب خبرة دولية وشخصية قوية.

وولد فيريرا في 24 سبتمبر 1980 بمدينة أوكيل البلجيكية، ويبلغ من العمر 45 عاما، ينحدر من أصول متعددة؛ فوالده إسباني ووالدته إيطالية، بينما يحمل الجنسية البلجيكية، منذ عام 1992 بدأ مسيرته كلاعب ناشئ في أندية مثل أندرلخت وميشيلين، قبل أن يتجه مبكرا إلى عالم التدريب.

دخل فيريرا عالم التدريب عام 2004 عبر قطاع الناشئين في نادي أندرلخت، حيث أشرف على مجموعة مميزة من المواهب الشابة أبرزهم روميلو لوكاكو وأدنان يانوزاي.

وفي موسم 2010–2011، شغل منصب المدرب المساعد في نادي جنت البلجيكي، ثم انتقل إلى السعودية للعمل كمساعد في نادي الشباب تحت قيادة المدرب الشهير ميشيل برودهوم.

شهد عام 2012 أول ظهور لفيريرا كمدير فني للفريق الأول، عندما تولى قيادة شارلروا في الدوري البلجيكي الممتاز، ليصبح أصغر مدرب في تاريخ المسابقة.

لاحقا، قاد نادي سانت ترودن من مايو 2013 إلى سبتمبر 2015، ونجح في الصعود به إلى دوري الدرجة الأولى بعد التتويج ببطولة الدرجة الثانية.

في سبتمبر 2015، تولى تدريب ستاندارد لييج، وحقق معه كأس بلجيكا موسم 2015–2016، وهو أبرز إنجازاته حتى الآن، و رغم التتويج، أنهى النادي تعاقده معه بعد عام واحد، ليبدأ سلسلة تجارب جديدة مع أندية مثل ميشيلين وواسلاند بيفرن والرياض السعودي .

و قال مصدر بنادي الزمالك إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الرياض السعودي هو الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية، خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق.

وأوضح المصدر أن المدير الفني البلجيكي وافق على كافة شروط الزمالك لتدريب الفريق، وهناك اقتناع بإمكانيات المدير الفني وقدرته على تحقيق أهداف الفريق.

وكان مصدر بالزمالك أكد من قبل أن الزمالك توصل لاتفاق خلال الساعات الماضية مع المدير الفني الذي سيتولى تدريب الفريق على أن يتم توقيع العقود خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل قيادة الفريق على أن يصل المدير الفني إلى القاهرة لتقديمه لوسائل الإعلام وبدء مهام العمل رسمياً.