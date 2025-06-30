أستون فيلا يوجه الشكر لأسينسيو وراشفورد بعد نهاية إعارتهما

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، رحيل عدد من لاعبيه مع نهاية الموسم، إلى جانب حسم موقف المعارين الذين انضموا للفريق خلال الموسم الماضي.

ووجه النادي شكره للثلاثي ماركو أسينسيو، ماركوس راشفورد، وأكسيل ديزاسي، بعد انتهاء فترة إعارتهم، مؤكدًا عدم وجود نية للتعاقد معهم بشكل نهائي، رغم تقارير سابقة رجّحت انتقال راشفورد إلى "الفيلانز" بعقد دائم.

كما أعلن النادي رحيل الحارس روبن أولسن والمدافع كورتني هاوس بعد نهاية عقديهما، حيث يغادران ملعب "فيلا بارك" بشكل مجاني.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات أستون فيلا للموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن بذلك مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي.