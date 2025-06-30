رئيس نادي البنك الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع نجم الزمالك

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه لا يخطط للتعاقد مع مصطفى شلبي، جناح نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نافيًا ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين الطرفين.

وقال نصار، في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "مصطفى شلبي خارج حساباتنا تمامًا في الموسم الجديد، ولم نفتح أي باب للتفاوض مع الزمالك بشأن ضمه كما أُشيع مؤخرًا".

وأوضح رئيس النادي قائمة الصفقات التي أبرمها الفريق حتى الآن، مشيرًا إلى التعاقد مع كل من أوفا، ومصطفى دويدار، وأشرف بن شرقي، وعمرو الجزار من المحلة، إلى جانب يسري وحيد وأحمد متعب من طلائع الجيش، بالإضافة إلى الحارس أحمد طارق سليمان.

وفيما يتعلق بمستقبل بعض اللاعبين، قال نصار: "أحمد ربيع مستمر معنا بشكل طبيعي، وجميع التعاقدات جاءت بناءً على رغبة المدير الفني طارق مصطفى".

وتحدث رئيس البنك الأهلي عن سبب رحيل الحارس الدولي محمد أبوجبل، قائلاً:“أبو جبل اسم كبير وحارس دولي، لكن عقده انتهى، والجهاز الفني قرر عدم تجديد التعاقد معه. نتمنى له كل التوفيق في خطوته المقبلة”.