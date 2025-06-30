محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد الموسم الجديد

أعلن نادي زد رسميا تعيين محمد شوقي، مدرب الأهلي السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، ليخلف حمادة صدقي الذي تولى المهمة الفنية في ختام الموسم الماضي، عقب رحيل مجدي عبد العاطي.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد، بقيادة شوقي، فترة الإعداد للموسم من خلال معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية ينطلق في الأول من يوليو ويستمر حتى منتصف الشهر، ضمن خطة تجهيز الفريق بشكل قوي لانطلاقة الدوري.

وكان فريق زد قد بدأ تدريباته الجماعية يوم 22 يونيو الجاري على ملعب دريم، على أن تستمر تلك التحضيرات حتى موعد السفر إلى الإسكندرية لبدء المعسكر.

و يضع مسؤولو نادي زد اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع ثنائي الأهلي خالد عبد الفتاح وأحمد رضا، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت انباء أن انضمام ثنائي الأهلي يأتي ضمن صفقة انتقال مصطفى العش إلى النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد تحويل عقد إعارته إلى بيع دائم، في صفقة تُقدَّر بـ 75 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تُحسم تفاصيل الصفقة كاملة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد الاتفاق المبدئي بين الطرفين، في واحدة من أبرز التحركات الصيفية لنادي زد استعدادًا للموسم الجديد.