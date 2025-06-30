يانيك فيريرا يوافق على تدريب الزمالك

قال مصدر بنادي الزمالك إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الرياض السعودي هو الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية، خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق.

وأوضح المصدر أن المدير الفني البلجيكي وافق على كافة شروط الزمالك لتدريب الفريق، وهناك اقتناع بإمكانيات المدير الفني وقدرته على تحقيق أهداف الفريق.

وكان مصدر بالزمالك أكد من قبل أن الزمالك توصل لاتفاق خلال الساعات الماضية مع المدير الفني الذي سيتولى تدريب الفريق على أن يتم توقيع العقود خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل قيادة الفريق على أن يصل المدير الفني إلى القاهرة لتقديمه لوسائل الإعلام وبدء مهام العمل رسمياً.

وشهدت الآونة الأخيرة ترشيح العديد من أسماء المدربين لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للأبيض.