الأهلي يكشف حقيقة صرف مكافأت خاصة لتنس الطاولة بعد الفوز علي الزمالك

أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك مكافآت خاصة لفريق تنس الطاولة بعد الفوز علي الزمالك اليوم.

قال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد انه ليس هناك أي مكافآت بعيد عن اللائحة .

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أقيمت المنافسات على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، واستطاعوا من خلاله حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق.

ومثل الأهلي في مباراة اليوم يوسف عبد العزيز، وعمر بدير، ومحمد البيلي. ومن جانبه، عبر عادل شومان، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق، وسعيهم دائمًا لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستويات قوية، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات. ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي عادل شومان رئيسًا، ومحمد عبد الحميد مديرًا لقطاع الناشئين، وطارق فوزي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد عبد السلام مدرب رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.