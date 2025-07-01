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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس إدارة الأهلي يعتمد الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عُقد عصر اليوم، التشكيل الكامل لرؤساء ومديري الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي في الموسم الجديد، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، وجاءت التعيينات على النحو التالي: 

كرة السلة
 

  • طارق طه الغنام: مدير فريق الرجال
  • أحمد حسني ربيع الجارحي: مدرب عام فريق الرجال
  • رامي الدياسطي: مدرب فريق الرجال
  • طارق خيري: المدير الفني لفريق السيدات
  • محمد ربيع الجارحي: مدير قطاع الناشئين والناشئات
  • السيد صابر: المدير الفني لفريق 3×3 

كرة اليد

  • ياسر لبيب: رئيس الجهاز
  • هاني حسن النجدي: مدير فرق الرجال
  • ديفيد ديفز: المدير الفني لفريق الرجال
  • VENIO LOSERT: مدرب حراس مرمى فريق الرجال
  • محمد إبراهيم: المدرب العام لفريق الرجال
  • محمد عادل: المدير الفني لفريق السيدات
  • عمرو عطية: مدير الأكاديمية 

الكرة الطائرة

  • عبد اللطيف عثمان: مدير فريق الرجال
  • محمد السيد عبد الفتاح: المدرب العام لفريق الرجال
  • محمد الحسيني عيسى: مدرب فريق الرجال
  • حمدي الصافي: مدير قطاع الناشئين والناشئات
  • محمد عبد الرحمن: مدير الأكاديمية


الألعاب الفردية

أسامة عز الرجال: رئيس جهاز الجمباز

  • محمد عباس: رئيس جهاز الإسكواش
  • ياسر داود: رئيس جهاز ألعاب القوى
  • خالد فضل: رئيس جهاز الكاراتيه
  • وائل عزت: رئيس جهاز ألعاب الماء
  • شريف الساكت: رئيس جهاز تنس الطاولة
  • العجمي السيد: رئيس جهاز الاحتياجات الخاصة
  • أحمد الديب: رئيس جهاز الرياضة للجميع


 

يأتي هذا الاعتماد في إطار حرص مجلس الإدارة على الإعداد الجيد للموسم الجديد، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مستوى كافة المنافسات


 

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