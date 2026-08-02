ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، هاتفيا اليوم / الأحد / ، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وأكد ولي العهد - خلال الاتصال الهاتفي وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية تغليب لغة الحوار، وبذل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وحذر ولي العهد السعودي من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع، لما قد يترتب عليه من تداعيات تهدد الأمن الإقليمي والدولي .