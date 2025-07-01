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طموح الموج الأزرق.. موعد مباراة الهلال والسيتي بمونديال الأندية والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طموح الموج الأزرق.. موعد مباراة الهلال والسيتي بمونديال الأندية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي والهلال
مانشستر سيتي والهلال
خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

كتيبة جوارديولا ضد طموح الهلال

يلتقى نادي الهلال السعودي مع منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، على أرض ملعب "كامبنج وورلد"، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025.

وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، الى مواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “كامبينج وورلد” في مدينة أورلاندو الأمريكية.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي

أعلنت شبكة قنوات MBC، عن نقل المباراة مباشرة عبر قناة “MBC ACTION” ضمن تغطيتها لعدد من مباريات البطولة. 

كما يمكن مشاهدة اللقاء أيضًا من خلال تطبيق “DAZN” الحاصل على الحقوق الحصرية لبث البطولة في نسختها الحالية.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: نوري، روبن دياز، أكانجي، بيدرو نونيز
خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، نيكو
خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.


تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي
خط الوسط: روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو
خط الهجوم: مالكوم، ألكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري.


المباراة القادمة للفائز

سيتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في دور ربع النهائي، ضمن طريق المنافسة نحو اللقب العالمي، المباراة تترقبها الجماهير لما تحمله من طابع تنافسي قوي بين بطل أوروبا وبطل آسيا، وسط تطلعات كل فريق للتقدم في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي.

طموح الموج الأزرق مباراة الهلال و مانشستر سيتي كأس العالم للأندية مباريات دور الـ16 مانشستر سيتي الإنجليزي نادي الهلال السعودي

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