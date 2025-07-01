بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

أعرب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام للفريق الأحمر، مؤكدًا أنه تحمّل العديد من الانتقادات بسبب هذا القرار الذي وصفه بأنه كان “نابعًا من القلب”، مفضلًا الأهلي على عروض الاحتراف الأوروبية والخليجية.





وفي سياق آخر، أبدى طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، رغبته في انتقال بن رمضان إلى الزمالك، مشيدًا بقدراته الفنية.





كما أكد بن رمضان جاهزية الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز للحفاظ على آمال الفريق في التأهل، وأكد أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على تقديم أداء قوي لإسعاد جماهير الأهلي.





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