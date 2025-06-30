ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم 30 يونيو 2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 تغيرات ملحوظة في عدة شركات، حيث ارتفع سعر طن الحديد في بعض الشركات بينما تراجع سعر طن الأسمنت، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

زفي هذا التقرير يستعرض «صدى البلد» أحدث بيانات الأسعار مع تحليلات مبسطة تساعد المستهلكين والمهتمين بسوق مواد البناء على متابعة حركة الأسعار وفهم التغيرات الحاصلة بدقة.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات في عدد من الشركات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39,049 جنيهًا، مسجلاً ارتفاعًا قدره 304 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

سعر طن حديد عز وصل إلى 40,352 جنيهًا، بزيادة قدرها 537 جنيهًا عن أسعار الأمس.

سعر طن حديد المراكبي بلغ نحو 37,500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي سجل حوالي 38,500 جنيه.

سعر طن حديد العشري وصل إلى 36,200 جنيه.

سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 38,000 جنيه.

ويرجع هذا الارتفاع في أسعار الحديد إلى عدة عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى تغيرات في الطلب داخل السوق المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 في مصر

على العكس من الحديد، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظًا في عدد من الشركات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو 3,926 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 85 جنيهًا عن الأسعار المسجلة يوم أمس.

سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 3,470 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي بلغ نحو 3,650 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد وصل إلى حوالي 3,350 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس بلغ نحو 3,450 جنيهًا.

وهذا الانخفاض في أسعار الأسمنت قد يعود إلى تحسن في آليات الإنتاج أو استقرار في المواد الخام المستخدمة، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات التي تدفع لتخفيض الأسعار لجذب المستهلكين.

أهمية متابعة أسعار الحديد والأسمنت وتأثيرها على السوق

وتُعد أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث تشكل هذه المواد نسبة كبيرة من تكاليف المشاريع الإنشائية.

لذا، فإن متابعة تحركات الأسعار بانتظام تُمكن المستثمرين والمطورين والمقاولين من التخطيط المالي السليم واتخاذ القرارات المناسبة لضمان نجاح مشاريعهم وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.