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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. وتباين في الأسمنت

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في حديد عز بقيمة 412 جنيهًا للطن، وانخفاضًا طفيفًا في الحديد الاستثماري، في حين ارتفع طن الأسمنت الرمادي بنحو 100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز: 39381 جنيهًا (انخفاض 412 جنيهًا – تراجع 1.04%)

الحديد الاستثماري: 38209 جنيهًا (انخفاض 86 جنيهًا – تراجع 0.23%)

الأسمنت الرمادي: 4073 جنيهًا (زيادة 99 جنيهًا – ارتفاع 2.52%)

تراجع الحديد

تراجع أسعار الحديد اليوم يعكس حالة من الترقب لدى السوق وسط انخفاض في الطلب، خاصة مع انتهاء ذروة موسم البناء. في المقابل، ارتفاع الأسمنت جاء نتيجة زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع الطلب في مشروعات قائمة.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

سعر حديد عز: 38500 جنيه

سعر حديد بشاي: 37850 جنيه

سعر حديد بيانكو: 37500 جنيه

أسعار حديد العتال: 36000 جنيه

سعر طن حديد الكومي: 35000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل: 34000 جنيه

سعر طن الجيوشي: 37000 جنيه

سعر طن حديد سرحان: 34500 جنيه

أسعار الحديد اليوم أسعار الحديد اليوم الجمعة حديد عز الحديد الاستثماري ارتفع طن الأسمنت الأسمنت الرمادي

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