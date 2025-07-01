أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

تعد الفنانة نبيلة السيد واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في السينما والمسرح المصري، وتميزت بأسلوب أداء فريد، وقدرة استثنائية على تجسيد الأدوار الكوميدية ببساطة وعفوية جعلتها محبوبة لدى الجماهير.

وتميزت الفنانة نبيلة السيد بخفة دمها، وموهبتها الفطرية في الأداء الكوميدي، وقدرتها على تجسيد أدوار المرأة البسيطة بطريقة قريبة من قلوب الناس، ورغم أنها لم تحصل في معظم أعمالها على دور البطولة، فإنها كانت دائمًا محط الأنظار، واستطاعت أن تترك بصمة لا تنسى في كل عمل شاركت فيه.

ولمزيد من التفاصيل عن قصة حياة الفنانة نبيلة السيد ومشوارها الفني شاهد الفيديو جراف التالي: