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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيًا رقميًا.. ومصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قسم التوك شو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن المصري يتميّز بوعي رقمي كبير، وحرص دائم على متابعة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

وأوضح طلعت، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن نحو ٩.٥ مليون مواطن مصري مشترك حاليًا في منصة مصر العقارية الإلكترونية، ويستفيدون من خدماتها المختلفة، باعتبارها واحدة من أبرز المنصات الرقمية التي تُسهّل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.

تطوّر خدمات الإنترنت في مصر

وفيما يتعلّق بتطوّر خدمات الإنترنت في مصر، أشار وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة، منذ عام ٢٠١٨، استثمرت نحو ٢.٥ مليار دولار في تدعيم، وتوسيع خدمات الإنترنت الثابت، من خلال تحسين البنية التحتية والشبكات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن قفزة نوعية في سرعة الإنترنت الثابت، حيث ارتفعت من ٥.٦ ميجابت في الثانية عام ٢٠١٨، إلى أكثر من ٨٥ ميجابت في الثانية في الوقت الحالي.

مصر المركز الأول إفريقيًا

ونوّه طلعت إلى أن مصر كانت تحتل المركز ٤٠ على مستوى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت عام ٢٠١٨، لتصبح في المركز الأول إفريقيًا بحلول عام ٢٠٢٢، فضلًا عن كونها ثاني أرخص دولة في إفريقيا في أسعار الإنترنت الثابت.

دعم التحوّل الرقمي

وأكد الوزير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحوّل الرقمي، وتسهيل حياة المواطنين.

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