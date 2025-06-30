وزير الاتصالات: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، حيث أثبت الشعب المصري قدرته على حماية هويته وتحقيق إرادته الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة لم تكن سياسية فقط، بل أسست لمرحلة جديدة من الوعي، شملت لاحقًا الوعي الرقمي، الذي أصبح أحد ملامح المجتمع المصري في العقد الأخير.



وأضاف طلعت، في تصريحات مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته قادر على مواكبة التطور التكنولوجي، وأنه حين يشعر أن التكنولوجيا تقدم له قيمة مضافة حقيقية، سواء في الحصول على الخدمات الحكومية أو ممارسة أنشطته الاقتصادية والتعليمية، فإنه يقبل عليها بسرعة وكفاءة.



وتابعت، أن منصة "مصر الرقمية" تُعد نموذجًا واضحًا على هذا التحول، حيث توفر اليوم ما بين 190 إلى 200 خدمة رقمية، يستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة ومن أي مكان دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، مؤكدًا، أن هذا النوع من الخدمات ساهم في تعزيز ثقة المواطن بالتكنولوجيا، مما رفع من معدلات الإقبال على المنصة ليصل عدد المشتركين بها إلى ما يقارب 9.5 مليون مواطن.

وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يقتصر فقط على المدن الكبرى، بل امتد إلى الريف والمناطق النائية، ما يعكس قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تضع المواطن في قلب أولوياتها.



