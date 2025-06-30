برلماني: 30 يونيو كانت فاصلًا حاسمًا بين الفوضى والاستقرار

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في الوجدان الوطني، باعتبارها لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية من مخطط للفوضى والتفكك، وأعادت صياغة المشهد السياسي والاجتماعي لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وقال البدري في تصريحات صحفية له اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة، إن ما جرى في 30 يونيو لم يكن مجرد حراك شعبي، بل كان صرخة وعي من ملايين المصريين ضد محاولات اختطاف الدولة لحساب جماعة لا تؤمن بفكرة الوطن، ولا تعترف بمؤسساته.

وأوضح أن خروج الشعب المصري في هذا اليوم التاريخي منح الشرعية الحقيقية للدولة الحديثة، وأعطى الضوء الأخضر لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبّى نداء الشعب، وأصرخة وعي من ملايين المصريين ضد محاولات اختطاف الدولة عاد للدولة هيبتها، ومهّد الطريق لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وشدد على أن أن هذه المناسبة ليست فقط للاحتفال، بل دعوة لتجديد الثقة والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية، خاصة وأن الدولة المصرية تخوض معارك متعددة، أبرزها معركة الوعي، والتنمية، وحماية الأمن القومي، مؤكدا أن مصر اليوم باتت صمام أمان للمنطقة، ومركز ثقل دبلوماسي لا يمكن تجاوزه، بفضل سياسة خارجية متزنة، ومواقف واضحة في دعم الاستقرار ورفض التصعيد، كما يظهر في الدور المصري تجاه أزمات غزة والسودان وليبيا.