وزير الاتصالات: توصيل خدمة الألياف الضوئية لكافة أنحاء الجمهورية

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن لدى الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة سيتم إطلاقها على منصة مصر الرقمية ".



وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "المواطن حين يشعر بأن الخدمات الإلكترونية لها فائدة يحب أن يتعامل إلكترونيا ".



وأكمل عمرو طلعت :" نعمل على توصيل خدمة الألياف الضوئية لكافة أنحاء الجمهورية ".



وتابع عمرو طلعت:" نعمل على بناء الكوادر والموارد والقدرات البشرية في كافة مجالات الاتصالات"، مضيفا:" نعمل على تحقيق 9 مليار دولار خلال 2026 من تصدير الخدمات الرقمية ".

