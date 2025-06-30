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البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكويت تقترب من استضافة السوبر المصري.. واتصالات رسمية مع اتحاد الكرة

السوبر المصري
السوبر المصري
إسراء أشرف

كشف الدكتور صالح المجروب، الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن وجود مفاوضات متقدمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستضافة مباراة السوبر المصري في الكويت خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجروب، في تصريحات لقناة النادي الأهلي، أن استضافة السوبر المصري ضمن أولويات الاتحاد الكويتي في المرحلة القادمة، موضحًا أن الكويت تمتلك جالية مصرية كبيرة، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لاستضافة مثل هذه المواجهة الجماهيرية.

وقال: "الجماهير المصرية بالكويت متعطشة لمثل هذه المباريات، وهناك بالفعل تواصل رسمي بين مسؤولي الاتحادين الكويتي والمصري. الاتحاد الكويتي سيتولى تنظيم البطولة بالكامل، ونقترح إقامتها في ديسمبر أو يناير المقبلين".

وأشار المجروب إلى جاهزية الملاعب الكويتية لاستضافة المباراة، مستشهدًا بنجاح البلاد مؤخرًا في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي، ومؤكدًا أن موعد إقامة اللقاء سيتم بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية.

كما كشف عن نية الاتحاد الكويتي تقديم جوائز مالية كبيرة تليق بحجم وقيمة طرفي السوبر المصري، مثل الأهلي والزمالك، مضيفًا: "أنا متفائل جدًا بنجاح استضافة هذه المباراة على أرض الكويت، في ظل الشعبية الجارفة للأندية المصرية، وعلى رأسها النادي الأهلي".

وتسعى الكويت من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها على الساحة الرياضية العربية، واستقطاب كبرى الفعاليات الكروية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها التنظيمية المتميزة.

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