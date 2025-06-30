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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالاتصالات: 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ونجدد العهد للرئيس السيسي

من الاحتفال بذكرى 30 يونيو
من الاحتفال بذكرى 30 يونيو

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة، أن "الثورة كانت نقطة انطلاق نحو عهد جديد من الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة".

وقال محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية وفتحت الطريق نحو تأسيس الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن النقابة العامة بكل قياداتها وأعضائها تقف بكل قوة خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤمن بادأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يستحق منا الالتفاف والدعم الكامل لاستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية.

وأشار حنفي الى أن النقابة حرصت منذ البداية على أن تكون شريكا حقيقيا في هذا البناء الوطني من خلال الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل والمشاركة في تطوير منظومة الاتصالات التي أصبحت أحد ركائز دعم التحول الرقمي في الدولة المصرية.

ومن جانبه أكد محمد كامل عابد الأمين العام للنقابة العامة للاتصالات  أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي سواء في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفي تعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن عمال الاتصالات شاركوا بقوة في هذه الإنجازات وكانوا في قلب المشروعات التي تدعم رؤية مصر الرقمية

وأضاف أننا في النقابة العامة نجدد العهد والوفاء ونؤكد وقوفنا صفا واحدا خلف القيادة السياسية وندعو جميع العاملين إلى مواصلة العمل والإخلاص، لأن الوطن يحتاج إلى كل يد تبني وكل صوت مخلص يدافع عن استقراره وتقدمه.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه التحية إلى أرواح شهداء مصر والتاكيد أن ذكرى 30 يونيو ستظل حاضرة في وجدان الوطن باعتبارها رمزا للشجاعة والإرادة ودافعا قويا لمواصلة طريق المستقبل.

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